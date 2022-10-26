Стало известно, когда может выйти вторая часть "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

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Вторая часть "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном может выйти в прокат не раньше 2025 года, сообщает Variety.

Отмечается, что в настоящее время режиссер фильма Мэтт Ривз не представил законченный сценарий новой части.

Ранее стало известно, что режиссер Мэтт Ривз работает над второй частью фильма "Бэтмен". Об этом он рассказал во время премьеры первой части в Лондоне. В картине приняли участие Роберт Паттинсон, Пол Дано, Зои Кравиц и другие.



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