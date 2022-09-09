Стало известно настоящее имя суперзлодея Джокера

Фото: кадр из фильма "Джокер", режиссёр -Тодд Филлипс, производство - Village Roadshow

Авторы расширенной вселенной DC раскрыли имя суперзлодея Джокера. Антагониста зовут Джек Освальд Уайт. Имя обозначили в недавнем комиксе под названием Flashpoint Beyond.

Герои выпуска попали в альтернативную вселенную. Мать Бэтмена стала Джокером, а место супергероя занял Уэйн Томас, отец Брюса Бэйна. Во время одного из диалогов героиня заявила, что узнала тайну имени суперзлодея от Психопирата. Последний очень осведомлен об истории мультивселенных, в том числе о прошлом Джокера.

Как отметили в "Газета.ру", в комиксе Flashpoint Beyond настоящий Джокер работает уборщиком в казино Томаса Уэйна. Суперзлодей решил выбрать жизнь обычного человека, в которой он проводит время с родными.

Ранее компания Warner Bros. поделилась предполагаемой датой премьеры продолжения фильма "Джокер" кинорежиссера Тодда Филлипса. Картину планируют выпустить 4 октября 2024 года. Кроме того, к главной роли вернется Хоакин Феникс, ранее получивший за нее "Оскар".