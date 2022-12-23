"Союзмультфильм" представит новогоднюю короткометражку на основе советского мультфильма

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Союзмультфильм" представит 25 декабря новогоднюю короткометражку на основе советского мультфильма "Самый маленький гном", сообщает студия.

"Премьера короткометражного мультфильма "Новогодние волшебности" состоится 25 декабря в онлайн-кинотеатре Okko, а также на телеканалах "Мультиландия", "Солнце" и в аккаунтах "Союзмультфильма" в ВК и YouTube. Песню к специальному праздничному проекту записали Владимир Пресняков и Наталья Подольская", – отметили в сообщении.

С 26 декабря короткометражка выйдет на телеканалах "Мульт" и "Карусель". "Новогодние волшебности" зрители смогут смотреть ежедневно до 31 декабря.

По словам генерального продюсера студии Юлии Осетинской, премьера короткометражек – это часть традиции. Четвертый год "Союзмультфильм" дарит в канун Нового года зрителям мультсериалы с любимыми персонажами. Ранее уже показывали короткометражки с Умкой, Чебурашкой, Вовкой. Теперь серии посвящены мультсериалу, который выходил с 1977 по 1983 год "Самый маленький гном" сценариста Михаила Липскерова и режиссера Михаила Каменецкого. Мультфильм выполнен в 3D.

"В центре сюжета – гномик по имени Вася, который в новогоднюю ночь загадывает стать волшебником. Но пока Дед Мороз ловит звездочки-желания детей, Волк похищает его волшебную удочку. Васе предстоит помочь Деду Морозу поймать все желания, чтобы все новогодние мечты непременно сбылись", – отметили в студии.

Ранее директор студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что студия может выпустить сериал про Чебурашку, однако кино не будет перекликаться с историей новой картины, которую представят зрителям 1 января следующего года. По словам Слащевой, сейчас рассматривается возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у студии уже есть созданные 3D-модели персонажей.

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