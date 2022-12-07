Отечественный мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта" выйдет в прокат с 8 декабря

Уже известный сюжет Э. Т. А. Гофмана под музыку Петра Чайковского снова выходит на экраны. В кинотеатрах стартует отечественный мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта". Прокат начнется 8 декабря.

Но в этот раз не сказка приходит к девочке Мари – она сама попадает в сказочное королевство, где власть захватили крысы. Мари вместе с друзьями будет искать волшебную флейту, которая разрушит злые чары над королевством и принцем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.