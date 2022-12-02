В BFI назвали величайшие фильмы всех времен

Фото: ТАСС/imago/United Archives/imago stock&people/Барбара Бел Геддес и Джеймс Стюарт в фильме "Головокружение"

Британский институт кино (BFI) составил список 100 величайших фильмов в истории киноискусства, его возглавила картина "Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080" Шанталь Акерман. Об этом сообщается на сайте BFI.

Бельгийская драма 1975 года, признанная критиками программным феминистским высказыванием, стала первым произведением женщины-режиссера, вошедшим в десятку лучших в подобном рейтинге.

Второе и третье места в списке лучших фильмов всех времен заняли триллер "Головокружение" (1958) Альфреда Хичкока и детектив "Грежданин Кейн" (1941) Орсона Уэллса соответственно.

На четвертом месте топа оказалась драма "Токийская повесть" (1953) Ясудзиро Одзу, а первую пятерку замкнула мелодрама "Любовное настроение" (2000) Вонга Кар-Вая.

Далее по списку расположились "Космическая одиссея 2001 года" (1968) Стэнли Кубрика, "Красивая работа" (1999) Клера Дени, "Малхолланд Драйв" (2001) Дэвида Линча, "Человек с киноаппаратом" (1929) Дзиги Вертова и "Поющие под дождем" (1951) Джина Келли и Стэнли Донена.

Ранее читатели журнала Empire выбрали величайшего героя в истории кинематографа. Пользовательский рейтинг возглавил археолог-авантюрист Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда.



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