Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самой популярной книгой, которая стала основой для киноадаптации, оказался роман "Дюна" Фрэнка Герберта. Соответствующий рейтинг составил книжный сервис "ЛитРес" ко Дню российского кино.

Кроме того, среди популярных у читателей произведений, экранизированных за последний год, – японский триллер "Поезд убийц" Котаро Исака, серия книг "Бриджертоны" Джулии Куин.

Не менее популярными оказались цикл романов "Отблески" Этерны Веры Камши и роман Empire V Виктора Пелевина. На шестой и седьмой строчках рейтинга расположились мемуары "Дом Гуччи" Сары Гай Форден и детекив "Смерть на Ниле" Агаты Кристи. В десятку лидеров также попали произведения "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Доводы рассудка" Джейн Остин и "Дневник Анны Франк".

По данным сервиса, выход экранизации сильно влияет на популярность произведения. Например, после премьеры фильма "Смерть на Ниле" спрос на роман увеличился на 56%, а после выхода картины "Дюна" число желающих прочитать книгу выросло в семь раз.

Шеф-редактор "ЛитРес" Екатерина Писарева выразила мнение, что выход экранизации – верный шаг для популяризации книги.

"И если классика в мощном продвижении не нуждается: мы и так читаем ее в школе, изучаем в институте и слышим о ней из разных источников, то для романов современных авторов экранизации – это выход за пределы общества книголюбов и их счастливый шанс. Фильмы и сериалы помогают не только открыть произведение, но и вернуть читательский интерес", – сказала Писарева.

При этом среди зарубежных книг, экранизированных за все время, самой популярной считается "1984" Джорджа Оруэлла. В топ-3 также вошли "Тревожные люди" Фредрика Бакмана и "Дюна" Фрэнка Герберта. В рейтинге отечественных произведений первое место занимает роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, а второе и третье – произведения "Война и мир" Льва Толстого и "Идиот" Федора Достоевского.

Ранее редактор, руководитель направления Wonder Books редакции детских зарубежных проектов "Вилли Винки" Елена Яковлева заявила, что все чаще в детских книгах в качестве главной героини стала выступать умная и целеустремленная девочка, которая самостоятельно решает проблемы и задачи.

