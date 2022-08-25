Сервис электронных книг Bookmate уйдет с российского рынка – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Ирландская компания Bookmate Limited, владеющая популярным сервисом для чтения электронных книг, планирует покинуть российский рынок. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированный источник в издательской сфере.

"После продажи платформы "Яндексу" теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а (гендиректор российского подразделения Bookmate Андрей. – Прим. ред.) Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии", – сказал источник издания.

По его словам, компания "Яндекс" уже приобрела права на бренд Bookmate на территории Содружества Независимых Государств. Тем не менее приблизительные сроки ухода компании из России пока неизвестны. В настоящее время Bookmate работает в штатном режиме.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" откажется от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы. Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.

