10:18
Фото: Москва 24
"Яндекс" планирует отказаться от новостного агрегатора. Компания будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы. Об этом рассказали в пресс-службе "Яндекса".
По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей". Кроме того, "Яндекс" выпустит новое приложение с "Алисой" для Android, которое получит название "Яндекс Старт". При этом приложение для iOS продолжит работать как раньше.
"На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск – чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали – чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса – чтобы быстро получать ответы", – говорится в сообщении.
В компании добавили, что бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK. Данную сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы, после чего VK получит права на товарные знаки сервисов.
Ранее компания VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу.
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