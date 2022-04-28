14:06
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Компания VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.
Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия сделки в VK пообещали раскрыть позднее.
Ранее сообщалось, что Сбер, "Яндекс" и VK претендуют на создание отечественного магазина приложений. Известно, что первый ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. "Яндекс" же может перезапустить "Яндекс.Store".
До этого "Яндекс" сообщил о сокращении числа работников с доступом к сведениям о пользователях после массовой утечки персональных данных. В компании добавили, что персональные данные пользователей перенесены в более защищенное хранилище, также был проведен полный аудит безопасности и внесены изменения в график регулярных проверок.
В ближайшее время к инструменту по управлению данными будет подключен сервис "Яндекс.Еда", с помощью которого существует возможность посмотреть, какие данные о пользователе накопили разные сервисы, отметили в компании.
VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена"
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