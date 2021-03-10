"Яндекс" запустил сервис Yandex Pay

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Сервис Yandex Pay для быстрой оплаты покупок банковской картой запустил "Яндекс", говорится в сообщении компании.

"С его помощью можно платить картой, не вводя ее данные – они подтянутся из аккаунта на "Яндексе". Людям будет проще делать покупки, а магазины смогут увеличить за счет этого продажи", – подчеркнули в компании.

Уточняется, что для использования Yandex Pay необходимо привязать данные карты к аккаунту на "Яндексе". Это могут быть карты Mastercard, Visa и "Мир" любых банков. Уточняется, что для пользователей сохранится кешбэк и другие бонусы. Добавлять можно сразу несколько карт.

"Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платежные данные на десятках сайтов – достаточно один раз указать их в аккаунте на "Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", – добавили в компании.

Руководитель проекта Александр Головин отметил, что кнопку Yandex Pay может установить любая компания на своем сайте. Это сделает процесс оплаты более удобным, что повысит продажи. В настоящее время сервис работает на сайтах Lamoda, Brandshop и других брендов.

В будущем платить через Yandex Pay можно будет в мобильных приложениях, браузерах и офлайне.

Ранее стало известно, что бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay запустят в Московском метрополитене до конца 2021 года. Оплата "лицом" станет доступна всем пассажирам по всему метрополитену.

