"МегаФон", Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в сфере платежей и финансов

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"МегаФон", Mail.ru Group, холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций и Ant Group (владеет платежной системой Alipay) создадут два совместных предприятия в сферах платежей и финансов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.
"СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции", – говорится в сообщении.
Согласно условиям сделки, в платежное СП Mail.ru Group внесет активы стоимостью 4,5 миллиарда рублей: 100% в РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" и платежную систему VK Pay, которые при этом останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы Mail.ru Group. В результате Mail.ru Group станет самым крупным акционером в платежном СП с долей 40%.
В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 миллионов рублей в обмен на долю 5,95%. USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в "АСК Ренессанс", 100% в банке "Раунд" и 100% в платежном сервисе "ИнПлат". Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и "МегаФон", внесут денежные средства, активы или и то, и другое в финансовое и платежное СП.
Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские компании USM и "МегаФон" совместно с партнерами из Узбекистана создают предприятие Digital Holding. Компания призвана расширить доступ к услугам связи в Узбекистане и повысить их качество, внедрить технологии и системы в сферах информационной безопасности и хранения данных. Планируется, что сделка завершится в течение 2021 года.
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