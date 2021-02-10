USM Telecom и "МегаФон" выходят на рынок телекоммуникационных услуг Узбекистана

18:07
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Российские компании USM и "МегаФон" совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие – Digital Holding, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Компания призвана расширить доступ к услугам связи в Узбекистане и повысить их качество, внедрить технологии и системы в сферах информационной безопасности и хранения данных.
В созданное СП войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесет в Digital Holding 100 миллионов долларов инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
"Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и "ЮэСэМ Телекома", строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы. Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у МегаФона, ЦРПТ и "ИКС Холдинга", поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока", – отметил генеральный директор "ЮэСэМ Телеком" Иван Стрешинский.
Планируется, что сделка завершится в течение 2021 года.
Ранее эксперты назвали российский регион с самой высокой скоростью мобильного интернета. Скорость подключения мобильного интернета в Москве в 2020 году оказалась в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. Уточняется, что, по данным на октябрь 2020 года, средняя скорость подключения в столице в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в других регионах России.
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