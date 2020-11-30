Эксперты назвали приложения, собирающие больше всего данных о пользователях

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Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily назвало приложения, которые собирают больше всего информации о пользователях.

В исследовании участвовали приложения, входящие в топ-100 Android и iOs. Каждое из них проверяли по 30 параметрам. Аналитики проверяли, что сохраняет приложение, какие данные собирает.

Больше всего о пользователях "знают" такие приложения, как "ВКонтакте", "Одноклассники", портал госуслуг, а также Facebook, "Тинькофф" и "Сбербанк Онлайн".

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что о сборе приложениями данных известно всем, так как, устанавливая программу, пользователь разрешает приложению доступ к устройству и принимает условия политики конфиденциальности.

Ранее ученые из Университета Сингапура представили технологию, благодаря которой любое устройство, оборудованное датчиком LiDAR, может собирать акустическую информацию. Другими словами, гаджет с лидаром может стать подслушивающим устройством.