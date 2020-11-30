Эксперты представили доступные технологии для улучшения экологии

16:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты представили лучшие доступные технологии для сокращения воздействия на окружающую среду на дискуссионной сессии в поддержку форума "Чистая страна".
В ходе дискуссий эксперты из России, Великобритании, Германии и стран Скандинавии обсудили возможности повышения экологической безопасности предприятий, утилизацию отходов и устойчивое развитие доступных технологий.
"Россия – страна большая, в одночасье всю отрасль не переделать, нужны поэтапные, последовательные шаги, которые бы сближали как требования по охране окружающей среды, так и возможности предприятия совершенствовать, модернизировать все производство", – подчеркнул директор НИИ "Центр экологической промышленной политики" Дмитрий Скобелев.
МНПЗ представил пример 29 наилучших доступных технологий, которые внедрены в рамках комплексной модернизации предприятия. Они позволили снизить энергопотребление предприятия, повысить качество выпускаемой продукции, перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. По словам руководителя программы экологической модернизации предприятия Юрия Ерохина, завод был обновлен на 80%.
Специалист объяснил, что за последние 10 лет Московский НПЗ в четыре раза снизил воздействие на окружающую среду. В частности, 29 задействованных технологий уменьшили энергопотребление предприятия, повысили качество продукции и практически обеспечили замкнутый цикл водопотребления.
Сергей Собянин ранее назвал энергетический комплекс столицы одним из самых экологически чистых в мире. Градоначальник отметил, что в ближайшие годы в ТиНАО будет проведена масштабная газификация и строительство новых газопроводов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: