Эксперты представили доступные технологии для улучшения экологии

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Специалисты представили лучшие доступные технологии для сокращения воздействия на окружающую среду на дискуссионной сессии в поддержку форума "Чистая страна".

В ходе дискуссий эксперты из России, Великобритании, Германии и стран Скандинавии обсудили возможности повышения экологической безопасности предприятий, утилизацию отходов и устойчивое развитие доступных технологий.

"Россия – страна большая, в одночасье всю отрасль не переделать, нужны поэтапные, последовательные шаги, которые бы сближали как требования по охране окружающей среды, так и возможности предприятия совершенствовать, модернизировать все производство", – подчеркнул директор НИИ "Центр экологической промышленной политики" Дмитрий Скобелев.

МНПЗ представил пример 29 наилучших доступных технологий, которые внедрены в рамках комплексной модернизации предприятия. Они позволили снизить энергопотребление предприятия, повысить качество выпускаемой продукции, перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. По словам руководителя программы экологической модернизации предприятия Юрия Ерохина, завод был обновлен на 80%.

Специалист объяснил, что за последние 10 лет Московский НПЗ в четыре раза снизил воздействие на окружающую среду. В частности, 29 задействованных технологий уменьшили энергопотребление предприятия, повысили качество продукции и практически обеспечили замкнутый цикл водопотребления.

Сергей Собянин ранее назвал энергетический комплекс столицы одним из самых экологически чистых в мире. Градоначальник отметил, что в ближайшие годы в ТиНАО будет проведена масштабная газификация и строительство новых газопроводов.

