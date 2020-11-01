Более 1 млн роботов могут поставить для нефтегазовой отрасли РФ к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минэнерго России готовит концепцию роботизации нефтегазовой отрасли, спрос которой оценивается более чем в 1 миллион роботов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Было решено разработать атлас мер государственной поддержки технологических проектов, а также доработать концепцию и "дорожную карту" по роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в правительство РФ в 1 квартале 2021 года", – отмечается в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 году спрос может превысить более 1 миллиона роботов.

На данный момент уже имеется более 20 различных инструментов поддержки технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Ранее в ведомстве рассказали, что цифровизация нефтяной отрасли может снизить траты на разведку и добычу на 10-15 процентов.

Среди плюсов цифровой трансформации в ведомстве выделяют сокращение на 40 процентов сроков ввода объектов, а также пополнение бюджета РФ на 700 миллиардов рублей в год.