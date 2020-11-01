Цифровая трансформация нефтяной отрасли может принести РФ более 700 млрд рублей в год

18:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цифровизация нефтяной отрасли может снизить траты на разведку и добычу на 10 - 15 процентов. Об этом сообщили в Минэнерго после совещания рабочей группы по цифровой трансформации нефтегазовой отрасли России с участием отраслевых министерств и компаний.
Отмечается, что среди плюсов цифровой трансформации в ведомстве выделяют сокращение на 40 процентов сроков ввода объектов, а также пополнение бюджета РФ на 700 миллиардов рублей в год.
Так, отраслевые министерства занимаются подготовкой мер поддержки проектов по данному вопросу до 2035 года.
"Цифровая трансформация сформирует заказ для всей промышленности и принесет значительный мультипликативный эффект для всей экономики. Суммарный эффект от цифровой трансформации к 2035 году оценивается в более чем 700 миллиардов рублей в год", – подчеркнул замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
Ранее сообщалось, что московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне модернизирован уже на две трети, планов переносить его за пределы города нет.
На заводе осталось провести еще треть работ, которая оценивается в общей сложности в 3-4 миллиарда долларов инвестиций.
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