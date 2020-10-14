Столичный проект в сфере энергетики номинирован на международную премию

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Высокотехнологичный комплекс "Евро+" Московского НПЗ номинирован на международную энергетическую премию Platts Global Energy Awards за лучший проект года в сфере нефтепереработки.

Объект запустили в июле 2020 года. Он стал первым в России комплексом полного цикла производства – от подготовки нефти до выпуска готовой продукции. Это позволит повысить выпуск топлива и уменьшить воздействие на окружающую среду. Завод с 2011 года ведет модернизацию, избавляясь от установок прошлого поколения.

Жюри премии представлены цифровые технологии "Евро+". 15 тысяч датчиков передают онлайн сигналы в системы управления производством. Это позволяет удаленно контролировать процесс переработки и следить за работой оборудования.

В 2018 году биологические очистные сооружения "Биосфера" МНПЗ вошли в число финалистов Platts Global Energy Awards в номинации "Технологический проект года".

Также в число финалистов премии в номинации "Лучший проект в области трансформации нефтедобычи" включен проект "Когнитивный геолог", позволяющий выбирать оптимальные сценарии создания концептуальных геологических моделей.

В июле Сергей Собянин посетил МНПЗ. На предприятии ввели в эксплуатацию новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+". Собянин отметил, что воздействие МНПЗ на экологию снизилось в четыре раза.

Благодаря новому комплексу МНПЗ увеличил производительность терминала для отгрузки топлива на 25%. Это обеспечивает дополнительную надежность поставок на рынок столичного региона.