Собянин назвал энергетический комплекс Москвы одним из самых экологически чистых в мире

14:00
Фото: vk.com/mossobyanin
Энергетический комплекс Москвы является одним из самых экологически чистых в мире. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте".
Мэр отметил, что крупнейшему газовому хозяйству столицы исполнилось 155 лет. Он рассказал, что с 2010 года проводится реконструкция подводных газопроводов-дюкеров. А в прошлом году был открыт новый цифровой инженерный центр Мосгаза, которые управляет онлайн всем газовым комплексом столицы.
"Занимаемся и газификацией ТиНАО. В ближайшие годы там будет построено более 345 километров газопроводов и сформирована новая система транспорта газа", – добавил мэр.
Он также отметил оперативность аварийно-спасательных служб Мосгаза, сотрудники которых выезжают на вызов в течение 3,5 минут. Собянин пожелал все специалистам в этой области крепкого здоровья и новых успехов.
В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года. В основные задачи развития топливно-энергетического комплекса вошли модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости и развитие экспорта.
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