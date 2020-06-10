Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России.

В основные задачи развития топливно-энергетического комплекса вошли модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости и развитие экспорта. Кроме того, в перечне задач зафиксировали необходимость удовлетворения внутреннего спроса на энергоресурсы, цифровой трансформации ТЭК и обеспечения энергетической безопасности страны.

В качестве стратегических целей Энергетической стратегии провозгласили сохранение и укрепление позиций страны в мировой энергетической системе. Кроме того, в документе отобразили необходимость содействию социально-экономическому развитию России со стороны ТЭК.

Ранее страны-участницы формата ОПЕК+ подписали соглашение о продлении максимального уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что достигнутые договоренности положительно скажутся на стабилизации рынка энергоносителей.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин отмечал, что в связи с пандемией коронавируса энергетическая сфера столкнулась с потрясениями. Он подчеркнул, что возникшие проблемы носят системный характер.