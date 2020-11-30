Психолог сообщила, что дистанционный формат учебы не влияет на мотивацию ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дистанционный формат обучения не оказывает негативного или позитивного влияния на мотивацию ребенка к учебе, она в большей мере обусловлена разнообразием его ежедневной активности, сообщила педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Ирина Вшивкова.

"Обучение с применением дистанционных технологий в сегодняшней ситуации – вынужденная мера. Однако гаджеты (да и персональные компьютеры) прочно вошли в нашу жизнь и в жизнь наших детей: выйдя вдруг из дома без смартфона, даже взрослый ощущает себя не в своей тарелке. Вряд ли мы готовы отказаться от их использования. Тем не менее иногда для мотивации к учебе очень полезно переключаться на другие активности. Мотивация может пропасть не столько от формата учебы (дистанционная или обычная), сколько от отсутствия разнообразия в каждодневных делах", – пояснила Вшивкова, передает Агентство "Москва".

По словам психолога, чтобы разнообразить и улучшить качество досуга на удаленке, стоит отдать детям инициативу в вопросе его организации. Детское воображение поможет приободрить настроение всем членам семьи, отмечает Вшивкова.



"Если вы хотите организовать увлекательный досуг дома, провести время всей семьей и на время отвлечься от уроков, отдайте инициативу детям: увидите, сколько интересных идей есть у них. Другой не менее важный момент, который поможет переключиться с учебы, – создание праздника своими руками. Наполните каждый декабрьский день приятными сюрпризами – напишите шутливое утреннее пожелание для своих близких на салфетке, это удивит всех членов семьи, настроит на позитивный и плодотворный день, добавит в привычные дела элемент неожиданности и сюрприза", – сказала психолог.

Ранее власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели – до 6 декабря – для снижения заболеваемости COVID-19. Сергей Собянин выразил уверенность, что это поможет уберечь здоровье и жизнь многих горожан.