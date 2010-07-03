Родители поделились лайфхаками, как помочь детям учиться на удаленке

Столичные власти из-за ситуации с коронавирусом продлили дистанционное обучение для 6–11-х классов до 6 декабря. Младшеклассники пока продолжают посещать школы. Москва 24 пообщалась с многодетными родителями и узнала, как им удалось обустроить быт в условиях удаленки и каким образом можно помочь детям продуктивно учиться из дома.



Не Спарта, но по режиму

Светлана Ламбина – мама троих детей. Старшие, Ирина и Василий, учатся в седьмом классе, а младший сын Андрей – в третьем. Несмотря на то что коронавирус внес свои изменения в распорядок жизни всей семьи, им удалось подстроиться под новые реалии и в результате не потерять продуктивность.

"Информацию о том, что мы вновь переходим на дистанционку, мы все восприняли адекватно. Это уже не что-то новое, мы этот этап уже проходили в конце прошлого учебного года. Не могу сказать, что дети обрадовались или расстроились, но просто как-то восприняли, что так нужно", – рассказала женщина.

Перевод на удаленку в семье не понравился лишь Андрею, поскольку для младшеклассников обучение офлайн никто не отменял, он продолжает посещать школу. "Сначала спрашивал, почему старшие дети не просыпаются в шесть утра, а просыпаются в семь. Из-за этого и было недовольство", – добавила Светлана.

Однако завидовал, как выяснилось позже, зря: по словам мамы, учеба дома Иру и Васю расслабляла, поэтому, чтобы сделать процесс более продуктивным, было принято решение ввести режим дня.





Светлана Ламбина многодетная мама Решили сделать следующим образом: чтобы они по утрам собирались так же, как и раньше в школу. Мы будим Васю и Иру примерно за 45 минут до начала уроков. Это обязательно, чтобы успеть умыться, позавтракать, одеться, подготовить учебники и тетради к урокам – все это очень помогает настроиться.

Особое внимание уделяется не только утренним ритуалам, но и внешнему виду детей, чтобы на онлайн-уроках те не сидели в пижамах или же в домашней одежде. Они уже привыкли, что перед компьютером, камерой нужно выглядеть прилично, как в школе, добавила Светлана.

"К счастью, у нас учительница такая, что она настояла еще в первую волну, чтобы все были причесаны, одеты, умыты, была обстановка. Она, бывало, даже выходила на связь и говорила, что вот Иванов, ты же сейчас в школе находишься, давай причеши волосы и надень что-то нормальное, а не в майке сиди", – вспомнила женщина.

А уже после занятий и выполненного домашнего задания обязателен отдых. По мнению Светланы, смена деятельности детям необходима, поскольку половину дня они проводят за компьютером. "Если погода позволяет, то это прогулки, занимаются своими делами", – объяснила она.



Комната превратилась в класс

В семье Тимошенко четверо детей, трое – школьники. Эллина – шестиклассница и сейчас учится дистанционно, а близнецы Михаил и Савелий – второклассники, но их тоже временно перевели на удаленку из-за того, что в классе недавно обнаружили заразившегося ребенка. По словам папы, очередные ограничения из-за коронавируса все восприняли адекватно.

"Типичная детская реакция была на возвращение к дистанционному обучению: Эллина, конечно же, обрадовалась, что ходить не надо. Еще весной она восприняла ее здорово, что теперь будет дома сидеть, заниматься за компьютером", – объяснил Юрий.

У каждого ребенка свой "кабинет", рассказал мужчина, в котором есть все для продуктивной учебы.





Юрий Тимошенко многодетный папа Наличие своего рабочего места у детей очень важно. У каждого есть свой стол, компьютер. То есть учеба должна проходить точно не за кухонным столом и не на коленке. В комнате мальчишек, например, я воссоздал атмосферу класса: поставил доску, как в школе, столы друг за другом, как парты. Им нравится.

Вместе с тем для плодотворных занятий, по мнению Юрия, важен также контроль за ребенком. "Изредка заглядываю в комнату к Эллине, чтобы проконтролировать процесс. С мальчишками, пока они учатся, иногда сижу на месте учителя. Шутя обращаются ко мне Екатерина Сергеевна", – поделился он.

Помимо учебы, имеет значение и отдых. По словам Юрия, он следит за тем, чтобы дети не переутомлялись. "После всех уроков – сначала отдых, какие-то свои дела, а уже потом выполнение домашнего задания", – рассказал мужчина.

Переключиться помогает и семейная традиция играть в маджонг. "Это китайская настольная игра с использованием игральных костей. Она отлично снимает напряжение, учит выстраивать стратегии, развивает логическое мышление, после нее не чувствуешь усталости. Дети ее обожают. Где-то раза три в неделю по вечерам мы всей семьей играем в нее", – объяснил Юрий.

Кроме того, по словам многодетного отца, помогают семейные дежурства, когда одни дети учатся, а другим нужно сходить на секции или же просто погулять. В таком случае всегда на подхвате бабушка и дедушка.

