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Общество

13:02

Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционку

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения переведены все высшие учебные заведения. Данное решение связано с ситуацией с COVID-19, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки.

"Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение", – говорится в сообщении.

Ранее Минобрнауки распорядилось перевести подведомственные вузы в столице и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля будущего года.

Вузы других регионов могут согласовать необходимость перехода на дистанционный формат с территориальным Роспотребнадзором. Также учебным заведениям рекомендовано принять меры социальной поддержки для студентов.

17 ноября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию в режиме онлайн.

Кроме того, Сергей Собянин продлил в Москве дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов до 6 декабря. Уточнялось, что это было сделано для снижения числа новых случаев коронавируса.

Подмосковные колледжи и вузы переведут на дистанционку

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