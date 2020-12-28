Эксперты назвали регион с самой высокой скоростью мобильного интернета

16:50
Фото: depositphotos/diego_cervo
Скорость подключения мобильного интернета в Москве в 2020 году оказалась в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
Кроме того, аналитики выяснили, что по скорости интернета в столице с большим отрывом лидирует "МегаФон", предоставляющий подключение со средней скоростью 55 Мбит/с.
"За год средняя скорость в Москве по направлению к абоненту выросла на 5 Мбит/с, до 36 Мбит/с (по итогам 2019 года – 31 Мбит/с). В исследовании приведены скорости сетей сотовой четверки: МТС, "МегаФон", "Вымпелком" (сеть "Билайн") и Tele2. В Москве с большим запасом лидирует "МегаФон" со средней скоростью 55 Мбит/с", – говорится в тексте.
Уточняется, что, по данным на октябрь 2020 года, средняя скорость подключения в столице в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в других регионах России.
"Так, средняя скорость мобильного интернета в России – 24 Мбит/с", – сообщает агентство.
Там пояснили, что показатели средней скорости интернета и стабильности подключения по Московской области практически не отличаются от московских. Это касается всех сетей, отметили в TelecomDaily.
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