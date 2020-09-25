Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наземный транспорт сети "Магистраль" в Москве оснастят системой Wi-Fi. Об этом говорится на официальной странице столичного департамента в Telegram.

"В автобусах, электробусах и трамваях сети "Магистраль" появится Wi-Fi – там можно будет смотреть сериалы, слушать музыку и переписываться с друзьями. В транспорте сети "Магистраль" мы установим оборудование нового поколения – сигнал станет сильнее и стабильнее, скорость передачи данных вырастет", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что благодаря бесплатному беспроводному интернету в случае возникновения чрезвычайной ситуации пассажиры об этом моментально узнают. Соответствующая информация появится на экранах в салонах транспорта. Отмечается, что до конца года подключиться к бесплатному Wi-Fi сможет каждый желающий.

Ранее сообщалось, что около 70 новых точек для подключения к бесплатному Wi-Fi установили на улицах внутри Садового кольца. Точки доступа добавились на Тверской улице и Бульварном кольце.

Руководитель продукта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов сообщил, что в будущем расширение зон покрытия Wi-Fi внутри Садового кольца продолжится. Он отметил, что на центральных улицах планируют установить еще 300 дополнительных точек.

