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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Наземный транспорт сети "Магистраль" в Москве оснастят системой Wi-Fi. Об этом говорится на официальной странице столичного департамента в Telegram.
"В автобусах, электробусах и трамваях сети "Магистраль" появится Wi-Fi – там можно будет смотреть сериалы, слушать музыку и переписываться с друзьями. В транспорте сети "Магистраль" мы установим оборудование нового поколения – сигнал станет сильнее и стабильнее, скорость передачи данных вырастет", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что благодаря бесплатному беспроводному интернету в случае возникновения чрезвычайной ситуации пассажиры об этом моментально узнают. Соответствующая информация появится на экранах в салонах транспорта. Отмечается, что до конца года подключиться к бесплатному Wi-Fi сможет каждый желающий.
Ранее сообщалось, что около 70 новых точек для подключения к бесплатному Wi-Fi установили на улицах внутри Садового кольца. Точки доступа добавились на Тверской улице и Бульварном кольце.
Руководитель продукта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов сообщил, что в будущем расширение зон покрытия Wi-Fi внутри Садового кольца продолжится. Он отметил, что на центральных улицах планируют установить еще 300 дополнительных точек.
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