Внутри Садового кольца появилось около 70 новых точек бесплатного Wi-Fi

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 70 новых точек для подключения к бесплатному Wi-Fi установили на улицах внутри Садового кольца, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Точки доступа добавились на Тверской улице и Бульварном кольце. Благодаря этому зона покрытия Wi-Fi стала плотнее, что обеспечило горожан и туристов еще более стабильным беспроводным интернетом.
Как рассказал руководитель продукта "Общегородской Wi-Fi" в департаменте информационных технологий Москвы Александр Харитонов, с увеличением числа точек доступа покрытие на указанных улицах стало полностью бесшовным. Это означает, что перемещаясь по центру города, горожане могут пользоваться городским интернетом непрерывно – без повторного подключения.
Харитонов пообещал, что в будущем расширение зон покрытия Wi-Fi внутри Садового кольца продолжится.
"В наших планах – установить на центральных улицах еще около 300 дополнительных точек доступа до конца 2020 года", – пояснил он.
Решение о создании сети Wi-Fi на центральных улицах приняли в 2016 году. Работы начались с Тверской улицы, Тверского и Цветного бульваров. К сентябрю того же года специалисты установили 200 точек доступа и еще 910 – к концу года.
Сегодня в Москве свыше 19,8 тысячи точек подключения к бесплатному интернету. Более трех тысяч из них работают внутри Садового кольца и в пределах Третьего транспортного кольца. Также Wi-Fi действует в 162 корпусах общежитий 32 вузов, там установлено более 11,6 тысячи точек подключения. В учреждениях культуры работают почти 3,9 тысячи точек доступа.
Чтобы подключиться к бесплатному городскому интернету, надо выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, затем открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет СМС с кодом. Процесс идентификации проводится один раз в три месяца. Это необходимо согласно требованиям российского законодательства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице сейчас есть свыше 19 тысяч точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi. Кроме того, в столице запустили онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi.
Собянин добавил, что пропускная способность Wi-Fi в общежитиях 23 вузов была увеличена в два раза. По словам главы города, с увеличением скорости столичные студенты смогли быстрее искать образовательные материалы, общаться с преподавателями, близкими, а также участвовать в онлайн-курсах.
В столице больше 19 тыс точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi
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