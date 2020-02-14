Новая единая сеть Wi-Fi появилась в школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая сеть Wi-Fi заработала в столичных школах, рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сеть study.mos особенно удобна во время олимпиад, соревнований, секций, когда ученики перемещаются из одной школы в другую. Для ее использования не нужно проходить авторизацию каждый раз: достаточно однажды ввести данные своей учетной записи, которые используются для входа в электронный дневник и библиотеку.

С 2014 года бесплатный Wi-Fi доступен также в транспорте. Подключиться к нему можно на 263 станциях метро и МЦК. В тоннелях установлены 1082 базовые станции для передачи сигнала. В подземке скорость передачи данных через Wi-Fi в 2020 году повысится до 200 Мбит/с.

В столичных парковых зонах в 2019 году установили более 1,2 тысячи Wi-Fi-роутеров. Всего городская система бесплатной сети Wi-Fi насчитывает свыше 18 тысяч точек подключения. Более 3 тысяч из них функционирует в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца.