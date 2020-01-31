Скорость Wi-Fi в метро Москвы увеличится до 200 Мбит/с в течение года

12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Скорость передачи данных через Wi-Fi в Московском метрополитене в 2020 году повысится до 200 Мбит/с. В перспективе эта скорость станет еще выше. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
В текущем году специалисты завершат модернизацию инфраструктуры и установят дополнительное радиооборудование. Это позволит повысить стабильность работы сети и повысить нижнюю границу скорости передачи данных в час пик, подчеркнул мэр.
Развертывание бесплатной сети Wi-Fi на всех линиях метро завершилось в Москве пять лет назад. Пассажиры подземки первыми в мире получили возможность бесплатно пользоваться интернетом в поездах.
В минувшем году сеть MT_FREE обеспечила бесплатной связью 9,4 миллиона уникальных пользователей. В среднем пассажиры подключаются к сети 2,3 миллиона раз в день. Москвичи скачивают 93 терабайта информации. Это почти в 10 раз больше информации, чем за год передает телескоп "Хаббл".
Большинство сессий (93%) осуществляется со смартфонов. Некоторые пассажиры используют планшеты (3,1%) и ноутбуки (2,9%).
Бесплатный Wi-Fi доступен на 263 станциях метро и МЦК. В тоннелях установлены 1082 базовые станции для передачи сигнала. Общая длина кабеля превысила 880 километров.
"Общее количество точек Wi-Fi в вагонах метро составляет почти 6 тысяч. А возможность подзарядки гаджетов, которая есть во всех новых поездах, делает сервис еще удобнее и привлекательнее", – заключил мэр.
В октябре минувшего года продолжительность рекламных роликов, транслируемых при подключении к сети Wi-Fi в метро Москвы, сократилась до 20 секунд. Опция быстрого доступа разработана для тех пассажиров, которые совершают пересадки или короткие поездки.
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