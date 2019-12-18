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Технологии

09:24

Более 1,2 тыс Wi-Fi-роутеров установили в парковых зонах столицы

город технологии

Более 1,2 тысячи Wi-Fi-роутеров установлено в столичных парковых зонах с начала этого года, сообщил замруководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

"Программа будет продолжаться в течение пяти лет. В настоящее время установлено 1 тысяча 225 роутеров. По плану все места массового отдыха будут оборудованы такими точками", – приводит слова Волкова Агентство "Москва".

По его словам, на данный момент в зонах Москвы-реки установили 90 интеллектуальных видеокамер, которые могут автоматически сканировать ситуацию на берегу и в воде.

"На мачтах, на мостах и вышках к концу года будет установлено 110 интеллектуальных камер, которые будут специализироваться на выявление в автоматическом режиме на рисках, которые будут происходить на водных объектах", – сказал он.

Городская система бесплатной сети Wi-Fi насчитывает свыше 18 тысяч точек подключения. Более 3 тысяч из них функционируют в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. Воспользоваться интернетом можно в городских парках и учреждениях культуры.

Кроме того, система реализована на городском общественном транспорте – в метро и в наземных видах. Доступом к Wi-Fi оснастили и новые поезда "Иволга", которые будут курсировать на маршрутах МЦД.

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