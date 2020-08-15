В Москве доступно более 19,3 тыс точек подключения к бесплатному Wi-Fi – Собянин

19:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин сообщил, что в столице сейчас есть свыше 19 тысяч точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi. Об этом мэр Москвы написал в микроблоге в Twitter.
"В столице уже больше 19 300 точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi. Порядка 3 тысяч – на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК, почти 4 тысячи – в учреждениях культуры и больше 11 тысяч – в студенческих общежитиях", – говорится в публикации главы города в социальной сети.
При этом Собянин добавил, что в два раза была увеличена пропускная способность Wi-Fi в общежитиях 23 вузов. По словам градоначальника, с увеличением скорости столичные студенты смогли быстрее искать образовательные материалы, общаться с преподавателями, близкими, а также участвовать в онлайн-курсах.
Ранее в Москве запустили онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi. Как отмечается, всего на столичных улицах и в парках установлено свыше 4,2 тысячи точек доступа к городскому беспроводному интернету.
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