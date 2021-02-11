ЦБ планирует обязать банки поднять лимиты на переводы через СБП

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Центральный банк РФ может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП), сообщается в проекте указания регулятора.

В документе говорится, что лимиты должны быть повышены до 150 тысяч рублей в сутки. Скорректировать их банки должны будут до 1 октября текущего года. По мнению регулятора, это позволит повысить доступность переводов через СБП.

Также отмечается, что с 1 апреля участники системы должны предоставить клиентам право оплачивать покупки и услуги с помощью приложения СБП, которое позволяет провести оплату путем сканирования QR-кода.

Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в крупном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.

Ранее в Банке России предложили способ упростить переход клиентов из банка в банк. Соответствующее положение является одним из пунктов проекта стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.

