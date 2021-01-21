В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

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В Центробанке объявили, что международные резервы России снизились, согласно данным на 15 января. Об этом сообщает RT.

По информации регулятора, за неделю их объем уменьшился на 7 миллиардов долларов. Теперь резервы составляют 590,4 миллиарда долларов.

Представители Центробанка объяснили, что на подобный процесс оказали влияние сразу два фактора. В частности, на объеме резервов сказалось снижение цен на золото. Кроме того, учитывается фактор отрицательной курсовой переоценки.

Ранее в Банке России предложили способ упростить переход клиентов из банка в банк. Соответствующее положение является одним из пунктов проекта стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.

