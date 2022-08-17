В "Яндекс Картах" появилась автоматическая оптимизация маршрута

10:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Для пользователей сервиса "Яндекс Карты" теперь доступна автоматическая оптимизация маршрута при посещении нескольких мест подряд, сообщает ТАСС.
Сервис позволяет оптимизировать маршрут, когда на нем от четырех до десяти мест, планируемых к посещению. Чтобы воспользоваться новой функцией, надо построить маршрут до любой точки, затем добавить на него остальные места в произвольном порядке, а после нажать кнопку "Оптимизировать".
Сервис автоматически расставит места в том порядке, в котором их быстрее всего проехать или пройти. Оптимизация работает на пешеходных маршрутах, а также маршрутах на автомобиле и общественном транспорте. Последние учитывают не только расположение мест, но и заторы на дорогах.
"Оптимизация маршрутов пригодится, например, когда нужно заехать в два-три магазина, забрать посылку на почте и при этом успеть где-то перекусить. Или если в новом городе хочется увидеть как можно больше достопримечательностей за короткое время", – говорится в сообщении.
В прошлом году в сервисе "Яндекс.Карты" появилась возможность построить маршрут для самокатов. Для поездок на самокате строятся специальные маршруты, которые ведут только по велосипедным дорожкам и тротуарам, а также по возможности обходят лестницы. Кроме того, данные маршруты подходят как для обычных, так и для электросамокатов.
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