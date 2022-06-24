Опция удаления данных о заказах появилась в сервисе "Яндекс.Еда"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая функция, благодаря которой можно удалить информацию о заказах, появилась в "Яндекс.Еде". Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Теперь клиенты сервиса доставки смогут удалить сведения о сделанных заказах в личном кабинете "Яндекс ID" с помощью инструмента управления данными.

"Сервис запустил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит "Яндекс.Еда", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что пока пользователи могут удалить только доставленные и завершенные заказы. Процесс может занимать до 3 суток. В дальнейшем из "Яндекс Еды" можно будет убрать и другие данные, такие как адреса доставки.

"Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в "Яндекс.Еде" рекомендации своих любимых ресторанов и блюд. При этом сервис продолжит помнить адреса доставок и показывать заказы "Яндекс.Лавки". В скором времени в "Яндекс ID" добавится возможность удалить заказы и "Яндекс.Лавки", – пояснили в сервисе.

Чтобы управлять данными, пользователю нужно перейти в раздел "Управление аккаунтом". Для доступа к опции следует перейти по ссылке и набрать код подтверждения, который придет на номер, привязанный к аккаунту. Некоторые сведения сотрутся мгновенно, оставшуюся часть "Яндекс" перестает обрабатывать и удаляет по истечении срока в соответствии с законом.

Ранее сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров. Так, если доставщик во дворах, парках и других оживленных местах едет очень быстро, он получает предупреждение.

В жилой зоне разрешенной считается скорость 20 километров в час. Среднюю скорость велосипедиста будут определять с помощью специальных алгоритмов. Если он будет постоянно нарушать скоростной режим, его вызовут в курьерский центр для дополнительного обучения правилам дорожного движения.

