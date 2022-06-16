Сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров

Скорость велокурьеров стали отслеживать. Об этом рассказали в сервисе "Яндекс.Еда". Если доставщик во дворах, парках и других оживленных зонах движется слишком быстро, то он получает предупреждение.

В жилой зоне нормой считается 20 километров в час. Среднюю скорость велосипедиста будут определять с помощью специальных алгоритмов. Если он будет регулярно нарушать скоростной режим, его вызовут в курьерский центр для дополнительного обучения ПДД. Такой мониторинг заработал во всех городах, где есть данный сервис.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

