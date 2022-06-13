Сервисы "Смотрим.ру" и "Вести.ру" восстановили работу после хакерской атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт "Вести.ру" и медиаплатформа "Смотрим.ру" возобновили работу после хакерской атаки, сообщается в телеграм-канале "Смотрим.ру".

Как отметили в пресс-службе платформы, вечером 12 июня указанные ресурсы подверглись хакерской атаке, в результате которой их посетителям демонстрировался несанкционированный контент с экстремистскими призывами. Кроме того, просмотр видео и потоковых трансляций был частично ограничен.

"Функциональность платформы "Смотрим" и сайта vesti.ru была восстановлена менее чем за час", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники не смогли получить доступ к контенту и серверам "Вести.ру" и "Смотрим.ру", на данный момент цифровые ресурсы ВГТРК функционируют в полном объеме. Однако для сетей ряда провайдеров дополнительно будет необходимо несколько часов для обновления кэша.

Ранее сообщалось, что сайт Роспотребнадзора работает с перебоями из-за кибератаки.

До этого министерство иностранных дел РФ сообщило, что атаки на российские сервисы проводят 22 хакерские группировки. Их представители базируются в США, на Украине и в Грузии.