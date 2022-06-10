Роспотребнадзор сообщил о восстановлении доступа к своему сайту

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Роспотребнадзор сообщил о восстановлении стабильного доступа к своему официальному сайту. Об этом сообщает ТАСС.

"Специалистами Роспотребнадзора обеспечен стабильный доступ к официальному сайту службы. Атака на информационную инфраструктуру службы не затронула исходный код сайта", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что библиотека ресурса повреждена не была. Функционал портала восстановлен в полном объеме.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о кибератаке на свой сайт, из-за которой пользователи испытывали проблемы с доступом.