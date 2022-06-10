В Group-IB сообщили о резком росте утечек баз данных клиентов компаний РФ в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты компании Group-IB зафиксировали значительное увеличение числа утечек баз данных клиентов российских компаний в мае и июне, сообщается на сайте компании.

По данным Group-IB, свыше 50 баз данных было выставлено в даркнете за май и начало июня, в то время как в апреле их число составило 32, а в марте – 16.

Уточняется, что пострадали компании в сфере медицины, интернет-доставки, онлайн-образования, ретейла, телекома, строительства.

Эксперты отметили, что общее число строк 19 самых крупных утечек в мае – июне составляет 616,6 миллиона. Они включают имена, телефоны, адреса, даты рождения клиентов. Кроме того, некоторые из них содержат хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов, результаты анализов. Большинство выложенных баз были актуальны на весну 2022 года.

"Раньше многие крупные утечки баз данных, выставленных на продажу, оказывались компиляцией старых баз или агрегацией нескольких баз из открытых источников. Однако в последнее время мы видим на хакерских форумах актуальные и весьма информативные базы данных популярных сервисов, которые бесплатно выкладываются в паблик. Мотив у злоумышленников не столько заработать, сколько нанести как можно более серьезный ущерб компаниям", – добавил руководитель отдела исследования киберпреступности Threat Intelligence Group-IB Олег Деров.

По его словам, попавшие в открытый доступ данные могут использоваться в кибератаках и мошеннических схемах.

Ранее Владимир Путин заявил, что в киберпространстве против России после начала специальной военной операции на Украине была развязана масштабная война. По его словам, количество кибератак выросло в разы, они стали более масштабными.

Российский лидер добавил, что атаки направлены на вывод из строя сетей, объектов критической инфраструктуры, а также социально значимых сайтов. Он отметил, что под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, а также официальные сайты органов власти.

