Владимир Путин заявил о развязывании против РФ войны в киберпространстве

15:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Масштабная война в киберпространстве развязана против России после начала специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин.
По его словам, количество кибератак выросло в разы, они стали более масштабными.
"Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур", – сообщил он на заседании Совбеза РФ.
Российский лидер добавил, что атаки направлены на вывод из строя сетей, объектов критической инфраструктуры, а также социально значимых сайтов. Он отметил, что под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, а также официальные сайты органов власти.
Кроме того, увеличилась чистота попыток несанкционированного проникновения в корпоративные сети отечественных организаций.
Глава государства также заявил о провале киберагрессии против России.
Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Так, руководители ведомств и субъектов РФ должны возложить на замруководителя органа полномочия по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак, а также реагированию на подобные инциденты.
Президент РФ также потребовал обеспечивать должностным лицам органов ФСБ свободный доступ к принадлежащим органам либо применяемым ими информационным источникам, доступ к которым осуществляется с помощью интернета.
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