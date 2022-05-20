Владимир Путин заявил о развязывании против РФ войны в киберпространстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Масштабная война в киберпространстве развязана против России после начала специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин.

По его словам, количество кибератак выросло в разы, они стали более масштабными.

"Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур", – сообщил он на заседании Совбеза РФ.

Российский лидер добавил, что атаки направлены на вывод из строя сетей, объектов критической инфраструктуры, а также социально значимых сайтов. Он отметил, что под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, а также официальные сайты органов власти.

Кроме того, увеличилась чистота попыток несанкционированного проникновения в корпоративные сети отечественных организаций.

Глава государства также заявил о провале киберагрессии против России.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Так, руководители ведомств и субъектов РФ должны возложить на замруководителя органа полномочия по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак, а также реагированию на подобные инциденты.

Президент РФ также потребовал обеспечивать должностным лицам органов ФСБ свободный доступ к принадлежащим органам либо применяемым ими информационным источникам, доступ к которым осуществляется с помощью интернета.

