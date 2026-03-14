Собянин сообщил об уничтожении пятого БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали еще один дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Атака беспилотников на столицу была зафиксирована утром 14 марта. Сперва силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, которые летели на Москву, а после – еще два.

