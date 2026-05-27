Женщина и 11-летний мальчик попали под колеса каршеринга на востоке Москвы

Водитель арендованной машины сбил женщину и 11-летнего ребенка на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло на регулируемом переходе на Новоухтомском шоссе. После случившегося автомобилист скрылся с места происшествия.

Оба пострадавших были госпитализированы. Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося, а также установление личности водителя.

Ранее два человека пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар рядом с остановкой на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 18 по улице Окской. Машины совершили столкновение, после чего одна из них вылетела с дороги.

До этого водитель BMW сбил сразу нескольких пешеходов на тротуаре на северо-востоке столицы. Пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь на месте.