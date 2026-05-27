Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 11:11

Происшествия

Женщина и 11-летний мальчик попали под колеса каршеринга на востоке Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель арендованной машины сбил женщину и 11-летнего ребенка на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло на регулируемом переходе на Новоухтомском шоссе. После случившегося автомобилист скрылся с места происшествия.

Оба пострадавших были госпитализированы. Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося, а также установление личности водителя.

Ранее два человека пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар рядом с остановкой на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 18 по улице Окской. Машины совершили столкновение, после чего одна из них вылетела с дороги.

До этого водитель BMW сбил сразу нескольких пешеходов на тротуаре на северо-востоке столицы. Пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Девушка за рулем BMW сбила пешехода на проспекте Вернадского

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика