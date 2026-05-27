27 мая, 11:17

Общество

Дождь и гроза обрушились на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременный дождь и гроза обрушились на Москву, передала пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Непогода продлится до 20:00 27 мая. В связи с этим горожан призвали к осторожности.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Москве в своем канале в МАХ напомнило о действующих номерах 101, 112 и едином телефоне доверия столичного подразделения ведомства 8 (495) 637-31-01, куда можно обратиться при необходимости.

На фоне неблагоприятных прогнозов министерство настоятельно рекомендовало гостям и жителям мегаполиса быть внимательными за рулем, парковаться только в безопасных местах, избегать рекламных щитов и шатких конструкций на улице, а также не оставлять детей без присмотра.

Также Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы с дождем. Он будет актуальным с 12:00 до 20:00 в столице и до 18:00 в области. Данный цвет предупреждает о возможных опасных погодных условиях.

Погода на текущей неделе в Московском регионе обусловлена холодным атмосферным фронтом, связанным с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он стал причиной прихода дождей и сильного ветра.

Самыми холодными днями станут четверг и пятница, 28 и 29 мая. В эти дни температура ночью будет составлять от 5 до 8 градусов, а днем – от 10 до 13.

Однако в начале июня тепло окончательно вернется в столицу. В первые дни лета столбики термометров превысят отметку в 20 градусов.

