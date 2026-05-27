27 мая, 12:14
Российские войска взяли под контроль Воздвижевку и Гранов
Российские войска заняли населенные пункты Воздвижевка и Гранов в Запорожской и Харьковской областях соответственно. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Там уточнили, что Воздвижевку взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.
В свою очередь, Гранов зачистили подразделения группировки войск "Север".
Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Штурм двух сел также провели подразделения группировки войск "Север".
До этого российские силы взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Его заняли военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток". Они зачистили более 400 домов в ходе боев за поселок.