Российские войска заняли населенные пункты Воздвижевка и Гранов в Запорожской и Харьковской областях соответственно. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Там уточнили, что Воздвижевку взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В свою очередь, Гранов зачистили подразделения группировки войск "Север".

Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Штурм двух сел также провели подразделения группировки войск "Север".

До этого российские силы взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Его заняли военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток". Они зачистили более 400 домов в ходе боев за поселок.