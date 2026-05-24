24 мая, 14:17

Политика

ВС РФ нанесли удар по объектам ГУР Украины и командования ВСУ в Киеве

Фото: ТАСС/Александр Река

Российская армия в рамках массированного удара смогла поразить украинскую военную инфраструктуру, объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и иные пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для этого были использованы баллистические ракеты "Орешник", аэробаллистические снаряды "Искандер", гиперзвуковые аэробаллистические снаряды "Кинжал" и крылатые ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

При этом в ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ не планировали и не наносили удары по гражданским объектам Украины.

О нанесенном российской армией ударе возмездия стало известно 24 мая. По данным Минобороны РФ, атака стала ответом на террористические действия со стороны Украины, которые обстреливают гражданские объекты России.

Ранее Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на действия ВСУ, которые 22 мая атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, а более 60 получили ранения. После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. Помимо этого, возбуждено уголовное дело о теракте.

