24 мая, 10:18

Политика

Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Россия жестко ответила на удар ВСУ по колледжу в ЛНР, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, украинским властям "нужно было" получить массовые прилеты по структурам, размещенным в Киеве.

"Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться. Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти", – подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что это важно для Украины в преддверии будущих выборов. Одновременно с этим он указал на то, что это не означает, что не нужно "бить вообще", чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима. Медведев призвал "бить, как сегодня" и "еще гораздо сильнее".

"Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", – заключил он.

Одновременно с этим в официальном канале администрации главы ЛНР в МАХ сообщили, что были установлены имена всех погибших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Погиб 21 человек.

"Выражаем соболезнования семьям погибших. Луганщина скорбит", – указано в сообщении.

ВСУ дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. Пострадали 63 человека.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку и назвал ее чудовищным преступлением украинских властей. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные должны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар со стороны ВСУ.

Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
