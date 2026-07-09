Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3811

Фото: ТАСС/IMAGO/Laura de Chiclana

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 3811 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Кроме того, ранения получили 16 740 человек. Еще 6 462 удалось спасти из-под завалов.

В июне страна пережила два мощных землетрясениямагнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Колебания земной коры ощущались в столице Каракасе и других регионах, что привело к массовым разрушениям жилого фонда и инфраструктуры.

В настоящий момент в пострадавших районах продолжается масштабная оценка технического состояния уцелевших зданий, а для жителей, лишившихся жилья, развернуты пункты временного размещения.