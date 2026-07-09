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Происшествия

Осколки снарядов от удара США попали в больницу в иранском городе Чабахаре

Фото: ТАСС/Zuma

В результате авиаударов США по иранскому порту в городе Чабахар осколки боеприпасов попали в здание городской больницы имени Имама Али. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

Также в иранских СМИ появилась информация о взрывах еще в нескольких городах – Конараке, Сирике и Бендер-Аббасе. В небе над Бендер-Аббасом ПВО вели огонь по воздушным целям.

Серия новых ударов по Ирану была начата американскими военными в ночь 8 июля. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило эти действия ответом на атаки Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

Тем временем иранские военные заявили о нанесении ответных ударов по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Тегеран выдвинул обвинения в адрес Вашингтона, заявив о нарушении меморандума о прекращении военных действий.

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