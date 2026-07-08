Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 21:33

Общество

В Госдуме предложили ввести туристическую карту "Аист" для молодоженов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России может появиться семейная туристическая карта "Аист" для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Марина Ким, передает РИА Новости.

Предложение она направила на имя министра экономического развития Максима Решетникова. В обращении парламентарий пояснила, что такая карта может стать еще одной мерой поддержки молодых семей.

"В настоящее время демографическая ситуация является одной из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны", – следует из письма.

По словам Ким, механизм будет работать по аналогии с "Пушкинской картой". Молодоженам будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно будет потратить на туристические услуги. Например, на проживание в гостиницах из реестра Минэкономразвития РФ.

"Далеко не каждая молодая пара может позволить себе свадебное путешествие – расходы на саму свадьбу нередко исчерпывают весь бюджет. "Аист" дал бы новобрачным возможность провести первые дни семейной жизни за пределами привычной обстановки, не откладывая это на потом", – добавила депутат.

Парламентарий пояснила, что свадебное путешествие давно закрепило за собой статус важного ритуала, символизирующего начало совместной жизни супругов. В этом контексте поддержка соответствующего путешествия со стороны государства подчеркнет общественную значимость института брака и обеспечит молодым семьям позитивные эмоциональные впечатления.

Схожей позиции придерживается и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, ранее предложивший дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета. Он указывал, что такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей.

Депутат предлагал, чтобы молодожены могли вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета к расходам на церемонию до 400 тысяч рублей при ставке НДФЛ в 13%. Если же траты окажутся меньше указанной суммы, то и возврат будет меньше.

Молодожены стали чаще выбирать камерные свадьбы в Москве

Читайте также


обществотуризм

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика