В Госдуме предложили ввести туристическую карту "Аист" для молодоженов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России может появиться семейная туристическая карта "Аист" для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Марина Ким, передает РИА Новости.

Предложение она направила на имя министра экономического развития Максима Решетникова. В обращении парламентарий пояснила, что такая карта может стать еще одной мерой поддержки молодых семей.

"В настоящее время демографическая ситуация является одной из наиболее актуальных и стратегически значимых проблем для страны", – следует из письма.

По словам Ким, механизм будет работать по аналогии с "Пушкинской картой". Молодоженам будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно будет потратить на туристические услуги. Например, на проживание в гостиницах из реестра Минэкономразвития РФ.

"Далеко не каждая молодая пара может позволить себе свадебное путешествие – расходы на саму свадьбу нередко исчерпывают весь бюджет. "Аист" дал бы новобрачным возможность провести первые дни семейной жизни за пределами привычной обстановки, не откладывая это на потом", – добавила депутат.

Парламентарий пояснила, что свадебное путешествие давно закрепило за собой статус важного ритуала, символизирующего начало совместной жизни супругов. В этом контексте поддержка соответствующего путешествия со стороны государства подчеркнет общественную значимость института брака и обеспечит молодым семьям позитивные эмоциональные впечатления.

Схожей позиции придерживается и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, ранее предложивший дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета. Он указывал, что такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей.

Депутат предлагал, чтобы молодожены могли вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета к расходам на церемонию до 400 тысяч рублей при ставке НДФЛ в 13%. Если же траты окажутся меньше указанной суммы, то и возврат будет меньше.