08 июля, 21:32Спорт
Сборные РФ по волейболу выступят во всех мировых турнирах в 2027 году
Фото: 123RF.соm/asphaltstankovich
Российские сборные по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
"Сейчас уже идут турниры, мы пока не можем в них вклиниться. Будут консультации", – отметил Шевченко.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил членство российского Олимпийского комитета, а также рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.
Позже Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения со спортсменов из России. В организации добавили, что сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новость о МОК можно назвать положительной. Он отметил, что это важный шаг на пути восстановления отношений между МОК и ОКР.
Песков назвал решение МОК о восстановлении ОКР в правах большим достижением