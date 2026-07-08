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08 июля, 21:32

Спорт

Сборные РФ по волейболу выступят во всех мировых турнирах в 2027 году

Фото: 123RF.соm/asphaltstankovich

Российские сборные по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

"Сейчас уже идут турниры, мы пока не можем в них вклиниться. Будут консультации", – отметил Шевченко.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля временно восстановил членство российского Олимпийского комитета, а также рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.

Позже Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения со спортсменов из России. В организации добавили, что сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новость о МОК можно назвать положительной. Он отметил, что это важный шаг на пути восстановления отношений между МОК и ОКР.

Песков назвал решение МОК о восстановлении ОКР в правах большим достижением

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