Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре до вечера четверга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Грозовой дождь и сильный ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, местами интенсивные осадки, сопровождающиеся порывистым ветром, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду, сохранятся в городе до конца суток. В связи с этим горожан призвали соблюдать осторожность, не прятаться под деревьями и не оставлять автомобили вблизи них.

Рекомендации на фоне непогоды опубликовало и МЧС Москвы в своем канале в МАХ. В частности, жителям столицы напомнили о запрете приближения к рекламным щитам и неустойчивым сооружениям, а также оставления детей без присмотра. Водителям, в свою очередь, рекомендовали парковаться только в безопасных местах и не отвлекаться при управлении авто.

В случае необходимости следует обращаться по телефонам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Дожди продлятся в мегаполисе еще около двух недель. Причем в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, метеорологи прогнозируют аномальные ливни. За эти два дня в столице может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составляет почти 80% от обычного месячного объема осадков.

В противовес этому в пятницу, 10-го числа, воздух в Московском регионе может прогреться до 31 градуса. В частности, в самом городе дневные показатели достигнут 25–27, а в области 22–27 градусов. Больше 30 градусов ожидается именно на востоке региона.