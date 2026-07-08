Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 19:59

Общество

Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре до вечера четверга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Грозовой дождь и сильный ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, местами интенсивные осадки, сопровождающиеся порывистым ветром, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду, сохранятся в городе до конца суток. В связи с этим горожан призвали соблюдать осторожность, не прятаться под деревьями и не оставлять автомобили вблизи них.

Рекомендации на фоне непогоды опубликовало и МЧС Москвы в своем канале в МАХ. В частности, жителям столицы напомнили о запрете приближения к рекламным щитам и неустойчивым сооружениям, а также оставления детей без присмотра. Водителям, в свою очередь, рекомендовали парковаться только в безопасных местах и не отвлекаться при управлении авто.

В случае необходимости следует обращаться по телефонам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Дожди продлятся в мегаполисе еще около двух недель. Причем в предстоящие выходные, 11 и 12 июля, метеорологи прогнозируют аномальные ливни. За эти два дня в столице может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составляет почти 80% от обычного месячного объема осадков.

В противовес этому в пятницу, 10-го числа, воздух в Московском регионе может прогреться до 31 градуса. В частности, в самом городе дневные показатели достигнут 25–27, а в области 22–27 градусов. Больше 30 градусов ожидается именно на востоке региона.

Суперциклон с рекордными осадками надвигается на Москву

Читайте также


обществопогода

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика