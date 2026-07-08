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08 июля, 23:21

Шоу-бизнес

Суд отправил в СИЗО Диану Шурыгину из-за нарушений условий домашнего ареста

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/diana_s_life2

Диана Шурыгина (Шлянина), в прошлом известная участница телевизионных ток-шоу, заключена под стражу по решению Троицкого районного суда Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Мера пресечения была изменена на содержание в СИЗО из-за допущенных нарушений условий домашнего ареста. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов.

16 июня 2026 года стало известно об обысках у Шурыгиной в рамках уголовного дела о производстве и распространении порнографии.

По версии следствия, поводом для преследования могли послужить интимные видеозаписи, которые за год до этого попали в закрытые телеграм-каналы. Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы.

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